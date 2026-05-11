وفاة والد مدرب برشلونة قبل ساعات من «الكلاسيكو»

تُوفي والد المدرب الألماني، هانزي فليك، قبل ساعات من مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، التي أقيمت أمس، وفقاً لما أعلنه ناديه برشلونة، وقال النادي الكاتالوني في بيان: «يتقدم برشلونة وكامل عائلة الـ(بلاوغرانا) بخالص التعازي والمواساة لهانزي فليك، في وفاة والده»، وأضاف: «نشارك فليك وعائلته أحزانهم، ونقف إلى جانبهم في هذا الوقت الصعب»، يذكر أن فليك (61 عاماً) حقق نجاحات كبيرة مع برشلونة.