15 لاعباً يمثلون منتخب القوس والسهم في «الألعاب الخليجية»

اعتمد اتحاد القوس والسهم مشاركة 15 لاعباً ولاعبة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة 2026، المقررة في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 16 إلى 22 مايو الجاري.

وأكد اتحاد القوس والسهم، في بيان صحافي، أمس، أن قائمة المنتخب الوطني ستضم: عبدالله عبيد الكتبي، وخليفة مصبح الكعبي، وسعيد محمد الظهوري، وعمر عبدالعزيز آل علي «القوس المحدب رجال»، وحصة العوضي، وفاطمة محمد البلوشي ومريم وسام الصايغ «القوس المحدب سيدات»، وأشار إلى مشاركة محمد صالح بن عمرو، ويوسف الحوسني، وشهاب الساعدي، وسلطان المنهالي «القوس المركب رجال»، وآمنة العوضي، وجمانة النجار، وميثاء النعيمي، وديمة الكعبي «القوس المركب سيدات»، وكشف أن البعثة تترأسها رئيسة الاتحاد، هنادي خليفة الكابوري، وتضم نائب الرئيس، حميد سبت الشامسي، ومديرة المنتخب، هند إبراهيم الحوسني، وإداري منتخب الرجال، عبيد أحمد، وإدارية منتخب السيدات، عليا الحجي، والحكم عمر حسن الحمادي.