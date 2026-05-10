غوارديولا يستعين بـ"المطارق" لإسقاط أرسنال من أعلى الدوري الإنجليزي

وجه مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، رسالة طريفة إلى وست هام يونايتد، مطالبا الفريق بمساعدة مانشستر سيتي في سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز فريقه على برينتفورد بثلاثية نظيفة.

ويواصل مانشستر سيتي مطاردة أرسنال متصدر جدول الترتيب بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، إذ يحتاج الفريق السماوي إلى تعثر أرسنال في الجولات المقبلة من أجل الحفاظ على آماله في التتويج باللقب.

وعقب نهاية المؤتمر الصحفي بعد مواجهة برينتفورد، أطلق غوارديولا عبارة طريفة داعمًا وست هام، الذي يستعد لمواجهة أرسنال، قائلاً: «هيا يا آيرونز (المطارق)»، في إشارة إلى لقب نادي وست هام الشهير.

وأكد المدرب الإسباني أن حسم لقب الدوري لم يعد بيد مانشستر سيتي وحده، في ظل تفوق أرسنال في الصدارة، مشيرًا إلى أن فريقه مطالب بمواصلة الانتصارات وانتظار أي فرصة قد تعيده إلى القمة خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

ويعيش الدوري الإنجليزي الممتاز صراعًا مشتعلًا على اللقب هذا الموسم، مع استمرار المنافسة بين أرسنال ومانشستر سيتي حتى الجولات الأخيرة، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه المباريات المقبلة.