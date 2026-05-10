هدية مؤثرة لمحمد صلاح من مشجع ليفربول قبل الرحيل المحتمل عن "أنفيلد"

في مشهد إنساني مؤثر يعكس العلاقة الخاصة التي تجمع محمد صلاح بجماهير ليفربول، تلقى النجم المصري هدية خاصة من مشجع الفريق، الإيرلندي شون كوكس، خلال لقاء جمعهما في ملعب «أنفيلد» على هامش مواجهة ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال موقع "ليفربول" إن كوكس حرص على تقديم قميص خاص من نادي «سانت بيترز دونبوين» الإيرلندي إلى صلاح، يحمل اسم اللاعب ورقمه الشهير 11، إلى جانب رسالة مؤثرة من عائلة كوكس، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا بين جماهير ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعد شون كوكس أحد أشهر مشجعي ليفربول، بعدما تعرض عام 2018 لاعتداء عنيف قبل مباراة الفريق أمام روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ما تسبب له في إصابات خطيرة غيّرت حياته بشكل كامل، قبل أن يحظى بدعم مستمر من النادي وجماهيره ولاعبيه خلال السنوات الماضية.

وكان محمد صلاح من أبرز اللاعبين الذين حافظوا على التواصل مع كوكس وعائلته، حيث التقى به في أكثر من مناسبة خلال السنوات الأخيرة، في لفتات إنسانية عززت مكانته الكبيرة لدى جماهير النادي الإنجليزي.

ونشر نادي «سانت بيترز دونبوين» عبر حساباته الرسمية رسالة جاء فيها: «من أسطورة إلى أخرى.. قدم شون كوكس قميصًا خاصًا إلى محمد صلاح خلال يوم لا يُنسى في أنفيلد»، مؤكدًا أن القميص يرمز للعلاقة المستمرة بين عائلة كوكس وصلاح ومجتمع ليفربول.

ويُعتبر محمد صلاح أحد أبرز أساطير ليفربول في العصر الحديث، بعدما قاد الفريق لتحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، إلى جانب مساهماته الكبيرة داخل الملعب وتأثيره الإنساني الواضح خارجه، وهو ما جعل علاقته بجماهير النادي تتجاوز حدود كرة القدم.