مكة وكيان يُبعدان محمد صلاح عن ضغط المباريات وليفربول.. بعفوية الأطفال (فيديو)

بعيداً عن ضغوط المباريات، يقضي النجم المصري محمد صلاح أوقاتاً عائلية هادئة خلال فترة تعافيه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن صفوف ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظهر محمد صلاح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة «إكس» وهو يلعب مع ابنته الصغرى كيان، في مشهد عكس جانبه العائلي بعيداً عن أجواء المنافسات.

كما نشر محمد صلاح صوراً جمعته بابنته مكة داخل سيارته، مرتدية القميص الاحتياطي الأخضر لفريق ليفربول.

ويغيب محمد صلاح عن مباريات فريقه الأخيرة بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة كريستال بالاس في 25 أبريل الماضي، وسط توقعات بعودته في الجولة الأخيرة من الدوري أمام برينتفورد في 24 مايو الجاري.

ويستعد النجم المصري لإنهاء مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد مشوار حافل بدأ عام 2017، حقق خلاله العديد من الألقاب، أبرزها لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا.

وخلال مسيرته مع ليفربول، أصبح صلاح ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، بعدما سجل 257 هدفاً خلال 440 مباراة في مختلف البطولات، إلى جانب صناعته 122 هدفاً.