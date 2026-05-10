صدمة كبيرة لمدرب برشلونة هانزي فليك قبل ساعات من "الكلاسيكو"

تُوفي والد المدرب الألماني هانزي فليك قبل ساعات من مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد، وفقا لما أعلنه ناديه برشلونة اليوم الأحد (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

وقال النادي الكاتالوني في بيان: "يتقدم برشلونة وكامل عائلة الـ(بلاوغرانا) بخالص التعازي والمواساة لهانزي فليك في وفاة والده".

وأضاف "نشارك فليك وعائلته أحزانهم ونقف إلى جانبهم في هذا الوقت الصعب".

ويقترب فليك (61 عاماً) من قيادة برشلونة للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني تواليا، إذ يتصدر فريقه الترتيب بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد قبل أربع مراحل من النهاية.

ويكفي برشلونة تجنب الخسارة أمام غريمه التقليدي على ملعب "كامب نو" اليوم الأحد لحسم اللقب رسميا.