ميسي: منتخبا فرنسا وإسبانيا أفضل من الأرجنتين

أكد النجم ليونيل ميسي، أن جماهير الأرجنتين محقة في الحلم بإحراز لقب كأس العالم للمرة الثانية توالياً، لكنه حذر في الوقت نفسه من قوة المنافسين، معتبراً أن منتخبات مثل فرنسا وإسبانيا تبدو «في وضع أفضل».

وقال قائد المنتخب الأرجنتيني، في مقابلة نُشرت عبر «يوتيوب» مع الإعلامي بوليو ألفاريس: «هناك العديد من اللاعبين الذين يعانون إصابات أو نقصاً في الجاهزية البدنية، لكن عندما تجتمع المجموعة تثبت دائماً أنها قادرة على المنافسة وتسعى للفوز».

وأضاف النجم، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، أن المنافسة ستكون قوية جداً، مشيراً إلى أن «فرنسا تعيش حالة رائعة مجدداً، وتمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين على أعلى مستوى»، في إشارة إلى المنتخب الذي خسر أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.

كما رشّح ميسي منتخبات إسبانيا والبرازيل للمنافسة، واصفاً البرتغال بأنها «منتخب شديد التنافسية»، مؤكداً أن ألمانيا وإنجلترا يبقيان دائماً ضمن المنتخبات الخطرة.

ولم يحسم نجم إنتر ميامي الأميركي الذي سيبلغ 39 عاماً في يونيو المقبل، مشاركته رسمياً في كأس العالم المقبلة المقررة بين 11 يونيو و19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ورغم ذلك، شدد ميسي على أنه لا يضع حداً زمنياً لمسيرته الكروية، في ظل استمرار شغفه بالمنافسة.

وقال: «أحب لعب كرة القدم، وسأواصل ذلك حتى لا أعود قادراً على اللعب». وأضاف: «أنا شخص تنافسي، أحب الفوز في كل شيء.. حتى إنني لا أسمح لابني بالفوز عليّ في ألعاب الفيديو».