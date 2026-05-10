3 حفلات افتتاح في مونديال 2026

ستشهد كأس العالم 2026 ثلاث حفلات افتتاح، بحيث ينال كل بلد من البلدان المضيفة، المكسيك والولايات المتحدة وكندا، نصيبه من احتفال يغص بالنجوم. وأكد الاتحاد الدولي (فيفا) أن نجوماً عالميين في الموسيقى، من بينهم كايتي بيري وفيوتشر وآلانيس موريسيت ومايكل بوبليه وجيه بالفين وليزا، سيشاركون في هذه الاحتفالات. وتبدأ المكسيك أجواء الاحتفال قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة بين المكسيك وجنوب إفريقيا في 11 يونيو على ملعب أستيكا. وتواجه كندا منتخب البوسنة والهرسك في مباراة الافتتاح الخاصة بها في 12 يونيو في تورونتو، وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، تفتتح الولايات المتحدة مشوارها بمواجهة الباراغواي في لوس أنجلوس.