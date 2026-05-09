تعادل اليونايتد يؤجل حلم مشجعه بقص شعره إلى الموسم المقبل

خيم التعادل السلبي على مواجهة سندرلاند ومانشستر يونايتد اليوم السبت على ملعب ستاديوم أوف لايت ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسبب التعادل بضياع حلم مشجع الشياطين الحمر فرانك إيليت بقص شعره بعد تعهده في أكتوبر 2024 بعدم قصه إلا حين يفوز اليونايتد بخمس مباريات على التوالي، وهو ما لا يمكن أن يحدث الموسم الحالي مع بقاء جولتين على نهاية الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع مقابل 48 نقطة لسندرلاند في المركز الثاني عشر.