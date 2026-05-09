ريال مدريد يضع اللمسات الأخيرة على عودة مورينيو

كشفت تقارير صحافية عن تحركات جدية داخل أروقة ريال مدريد لإعادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى سانتياغو برنابيو.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة داخلية يمر بها الفريق، حيث وُجهت انتقادات حادة للمدرب الحالي ألفارو أربيلوا بسبب فقدان السيطرة على غرفة الملابس وتراجع النتائج.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا" حدوث اجتماع رسمي مطلع هذا الأسبوع بين ممثلي النادي "الملكي" ووكلاء مورينيو، لبحث تفاصيل "عملية العودة".

من جانبه، أبدى "السبيشال وان" جاهزية تامة للعودة، مشترطاً الحصول على "سيطرة كاملة" على غرفة الملابس، بالإضافة إلى مناقشة الميزانية والمشروع الرياضي بدقة.

ورغم اهتمام أندية إنجليزية بخدماته، إلا أن مورينيو يمنح الأولوية المطلقة لريال مدريد، معتمداً على علاقته القوية مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي بيده القرار النهائي لحسم هذا الملف في الأسابيع القليلة المقبلة.