«شجار مدريد» يكلّف تشواميني وفالفيردي 500 ألف يورو

أعلن ريال مدريد، أمس، فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو (588 ألف دولار أميركي) على الفرنسي أوريليان تشواميني والأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، عقب مشادة وقعت بينهما، خلال التدريبات وأسفرت عن نقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح النادي، في بيان، أنه لم يفرض أي عقوبات رياضية على اللاعبَين، معتبراً أن الغرامة المالية «تنهي الإجراءات الداخلية» التي فُتحت على خلفية الحادثة.

ويغيب فالفيردي عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، غداً، بسبب إصابة في الرأس تعرّض لها خلال المشادة، وفقاً لما أعلنه ناديه الذي أشار إلى ابتعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى أسبوعين.

بدوره، شارك تشواميني في تدريبات أمس، وقد يكون متاحاً للمشاركة في المباراة على ملعب «كامب نو».

وأوضح النادي الملكي أن اللاعبين «أعربا عن ندمهما الكامل لما حدث واعتذر كل منهما للآخر»، وذلك خلال التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي. وجاء في بيان نادي العاصمة: «كما قدّما اعتذارهما للنادي وزملائهما والجهاز الفني والجماهير، وأبديا استعدادهما لتقبّل أي عقوبة يراها النادي مناسبة». ووفق تقارير إسبانية رافق مدرب ريال، ألفارو أربيلوا، الدولي الأوروغواياني فالفيردي إلى المستشفى القريب من مركز تدريبات فالديبيباس، حيث خضع لعلاج استدعى وضع غُرز لإصابة في الوجه.