«ديربي عربي» ساخن في نهائي «الكونفيدرالية»

ستكون جماهير الساحرة المستديرة في القارة السمراء، على موعد مع نهائي شمال إفريقي خالص، يجمع اتحاد الجزائر وضيفه الزمالك المصري اليوم (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، في مواجهة واعدة بالإثارة والتشويق، بذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ومن المنتظر أن تشهد مباراتا الذهاب في الجزائر، والإياب في القاهرة، حماسة كبيرة، وأجواء رائعة، وندية أكبر فوق أرضية الميدان، حيث ستكون الإثارة حاضرة بقوة طيلة المواجهتين، في ظل الندية الكبيرة التي لطالما طبعت لقاءات أندية شمال إفريقيا، بالخصوص الأندية الجزائرية والمصرية، سواء في الأدوار المتقدمة من المنافسات القارية أو في النهائيات.

وتمكن الزمالك من تجاوز شباب بلوزداد الجزائري، في الدور قبل النهائي، بينما أكد اتحاد الجزائر قوته ببلوغه النهائي عقب إقصائه فريق أولمبيك آسفي المغربي، في مواجهة أظهر فيها شخصية قوية وانضباطاً تكتيكياً واضحاً.

سيدخل كل من اتحاد الجزائر والزمالك المصري، هذه المواجهة بطموحات كبيرة، حيث يسعى الفريق الجزائري للتتويج بلقبه الثاني في المنافسة، بعد لقبه الأول سنة 2023، في حين يطمح الفريق المصري لإضافة لقب ثالث إلى خزائنه، بعد تتويجه بالمسابقة القارية عامي 2019 و2024.