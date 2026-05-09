بغياب لامين جمال.. برشلونة يتوعد مدريد في «كلاسيكو اللقب»

بعد انتهاء حلمه بإحراز دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2015، يتطلع برشلونة إلى حسم لقبه الثاني توالياً في الدوري الإسباني لكرة القدم غداً (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، عندما يخوض الـ«كلاسيكو» على أرضه ضد غريمه اللدود ريال مدريد الذي يعيش أزمة.

ويتقدم فريق المدرب الألماني هانزي فليك بفارق 11 نقطة على غريمه الملكي، وبالتالي سيكون بحاجة إلى نقطة التعادل ليتوج باللقب مجدداً قبل ثلاث مراحل من ختام الموسم، مع إدراكه أن الفوز غداً في المرحلة الـ35 على «الفريق الملكي» سيُبقيه على مسار كتابة التاريخ والاحتفال بأفضل طريقة.

وإذا فاز برشلونة بمبارياته الأربع المتبقية هذا الموسم في الدوري، بدءاً من المواجهة ضد ريال المهزوز بقيادة ألفارو أربيلوا، فسيعادل الرقم القياسي التاريخي للنقاط، والبالغ 100 نقطة.

وتحقق هذا الرقم للمرة الأولى مع ريال مدريد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في موسم 2011-2012، ثم أعاده برشلونة بقيادة تيتو فيلانوفا في الموسم التالي.

ويُعد رصيد برشلونة البالغ 29 فوزاً حتى الآن هذا الموسم الأعلى لأي فريق في هذه المرحلة من الموسم، وإذا فاز في مبارياته الأربع الأخيرة فسيكسر الرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد (32)، وهو رقم يتقاسمه فريقا مورينيو وفيلانوفا.

وفي حال فاز برشلونة على مدريد ثم على ريال بيتيس في نهاية الأسبوع التالي، فسيصبح أول فريق يفوز بجميع مبارياته على أرضه في موسم من 38 مباراة في الدوري الإسباني.

غير أن الفريق الكتالوني سيفتقد نجمه الشاب لامين جمال الذي سيغيب أسابيع عدة بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

وعاد الجناح البرازيلي رافينيا إلى مقاعد البدلاء نهاية الأسبوع الماضي، بعد تعافيه من الإصابة، لكنه لم يشارك في الفوز على أوساسونا الذي وضع برشلونة على أعتاب اللقب.