الحسين إربد يتوج بلقب دوري المحترفين الأردني للمرة الثالثة على التوالي

توج فريق الحسين إربد، اليوم الجمعة، بلقب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم لموسم 2025-2026، بعد فوزه على فريق الفيصلي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الحسن في إربد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من البطولة.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً وأجواء حماسية في مدرجات استاد الحسن.

وبهذا الفوز، حسم الحسين إربد لقب الدوري رسمياً، مضيفاً البطولة الثالثة على التوالي إلى سجله، بعد موسم شهد منافسة قوية على صدارة الترتيب امتدت حتى الجولة الأخيرة من البطولة.

وسجل رزق بني هاني هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 13، بعدما استثمر تمريرة عارف الحاج داخل منطقة الجزاء، ليمنح الحسين أفضلية مبكرة حافظ عليها حتى صافرة النهاية، رغم المحاولات المتكررة من الفيصلي للعودة إلى أجواء اللقاء خلال شوطي المباراة.

ويواصل الحسين إربد حضوره القوي في الكرة الأردنية، بعدما نجح في الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، في إنجاز يعكس الاستقرار الفني والإداري الذي يعيشه الفريق خلال المواسم الأخيرة.