في مثل هذا اليوم.. توقّف "عقل مانشستر يونايتد"

في مثل هذا اليوم، الثامن من مايو عام 2013، أعلن السير أليكس فيرغسون اعتزاله تدريب كرة القدم، واضعا نقطة النهاية لمسيرة استثنائية امتدت 27 عاما على رأس الجهاز الفني لنادي مانشستر يونايتد، تحوّل خلالها إلى أحد أعظم المدربين في تاريخ اللعبة.

قرار اعتزال فيرغسون كان بمثابة توقف "العقل الفني الكبير"، ولحظة فاصلة أنهت عصرا كاملاً لمدرب أعاد تشكيل هوية مانشستر يونايتد على الخارطة الأوروبية والعالمية، وقاده إلى الهيمنة على كرة القدم الإنجليزية لعقود.

وكان مانشستر يونايتد قد خاض مع فيرغسون 1571 مباراة، حقق خلالها الفوز 935 مرة، مقابل 344 تعادلًا و292 خسارة، في أرقام تعكس حجم الاستقرار والنجاح الذي صنعه داخل قلعة "أولد ترافورد".

بدأ فيرغسون تدريب مانشستر يونايتد عام 1986، قادما من تجربة ناجحة مع نادي أبردين الأسكتلندي، إلا أن بدايته لم تكن مثالية، إذ واجه ضغوطا كبيرة ونتائج متذبذبة كادت تطيح به في سنواته الأولى.

لكن الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1990 شكّل نقطة التحول الأبرز، ليبدأ بعدها بناء فريق تاريخي اعتمد على مزيج من النجوم والخامات الشابة، أبرزها “جيل 92” الذي ضم أسماء مثل ديفيد بيكهام ورايان غيغز وبول سكولز.

وقاد فيرغسون مانشستر يونايتد إلى حصد 13 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب خمسة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة ألقاب في كأس الرابطة، كما توّج الفريق تحت قيادته بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، أبرزها الثلاثية التاريخية عام 1999.

ومنذ رحيل فيرغسون لم يرَ مانشستر يونايتد النور في الدوري الإنجليزي ولم ينعم بالاستقرار الفني كما كان في عهد المدرب الأسكتلندي.

المدرب الحالي ابن النادي مايكل كاريك يتلمّس شيئاً من المجد بعدما حجز للفريق مقعداً بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بحلول الفريق ثالثاً في الدوري الإنجليزي، فهل يعود مانشستر يونايتد في يوم ما لمنصات التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا من جديد؟.

إنجازات فيرغسون في عالم كرة القدم

- دوري أبطال أوروبا: 2

- السوبر الأوروبي: 2

- كأس الكؤوس الأوروبية: 2

- كأس الانتركونتيننتال: 1

- كأس العالم للأندية: 1

- الدوري الإنجليزي: 13

- كأس الاتحاد الإنجليزي: 5

- كأس رابطة الأندية الإنجليزية: 4

- الدرع الخيرية: 10

- الدوري الإسكتلندي: 3

- كأس إسكتلندا: 4

- كأس رابطة الأندية الإسكتلندية: 1