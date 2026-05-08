الأهلي المصري يستقر على رحيل 4 نجوم

استقر النادي الأهلي المصري على أسماء أربعة لاعبين عن الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت قناة "النهار" المصرية أن في مقدمة اللاعبين الأربعة النجم المالي أليو ديانغ الذي توصل لاتفاق للرحيل إلى فالنسيا الإسباني، واللاعب يلسين كامويش مهاجم منتخب الرأس الأخضر الذي سيرحل مع نهاية إعارته، وكذلك المغربي رضا سليم بعد انتهاء إستعارته من نادي الجيش الملكي، والسلوفيني نيتس جراديشار الذي أعير إلى أويبيشت المجري لنهاية الموسم وسيرحل نهائياً عقب انقضاء فترة إعارته.

يذكر أن الأهلي سيخوض مباراته الأخيرة في الموسم الحالي تحت تهديد خسارة الدوري المصري الذي بات أقرب لغريمه الزمالك ثم بيراميدز، فيما يحتفظ بحظوظ بسيطة للتتويج بالبطولة، إذ سيلعب مع المصري البور سعيدي 20 مايو الجاري، مترقباً الفوز مقابل خسارة الزمالك أمام سيراميكا وبيراميدز أمام سموحة من أجل التتويج باللقب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب.



