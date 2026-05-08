الأمن العام الأردني يلاحق منتجي فيديو مسيء لأحد الأندية.. بتهمة إثارة الفتنة والنعرات

أفادت مديرية الأمن العام الأردني، اليوم الجمعة، بأن جهاز الأمن الوقائي ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابعان التحقيق في فيديو جرى نشره وحمل إساءة لأحد الأندية الأردنية - دون أن تسميه- وإثارة للفتنة وللنعرات بين مكونات المجتمع الأردني.

وأكد الناطق الإعلامي للمديرية في بيان نشرته وسائل الإعلام الأردنية ومنها قناة "رؤيا" أن التحقيقات تجري لتحديد كل من شارك في إنتاج هذا الفيديو وظهر خلاله أو شارك بتصويره ونشره ليتم إحالتهم للقضاء.

يأتي ذلك قبل ساعات من مباراة الفيصلي والحسين إربد الفاصلة لتحديد هوية بطل الدوري الأردني المقررة الساعة 20:45 بتوقيت الإمارات، حمل إساءات من الجماهير.