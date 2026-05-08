بيان رسمي من فالفيردي يكشف تفاصيل شجار غرفة ريال مدريد

خرج النجم الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي عن صمته ليوضح حقيقة الأزمة التي عصفت بغرف ملابس ريال مدريد، حيث نشر بياناً عبر حساباته الرسمية أكد فيه وقوع "مشادة" مع زميله أوريلين تشواميني، مرجعاً السبب إلى ضغوط المنافسة والإحباط الناتج عن الموسم الصعب الذي يمر به النادي.

ونفى فالفيردي بشكل قاطع وجود أي اعتداء جسدي متبادل، موضحاً أن إصابته في الجبهة، التي تطلبت زيارة المستشفى، نتجت عن اصطدام "عرضي" بطاولة أثناء النقاش الحاد، وليس نتيجة ضربة من زميله كما تردد في بعض الوسائل الإعلامية.

واختتم النجم الأوروغوياني حديثه بالاعتذار للجماهير وللنادي، مؤكداً استعداده التام للتعاون مع الإدارة في أي قرار تراه مناسباً لإعادة الانضباط والاستقرار للفريق، مشدداً على أن الخلافات داخل غرف الملابس يجب أن تُحل داخلياً ولا تخرج للعلن لولا وجود أطراف تسعى لتضخيم الأحداث.