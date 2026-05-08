وظيفة خيالية.. شاهد نهائي كأس العالم من أرض الملعب وأحصل على 90 ألف دولار

أعلنت شركة "ميكلوب ألترا" بالتعاون مع الممثل الكوميدي كيفين هارت عن فتح باب التقديم لوظيفة استثنائية خلال نهائي كأس العالم 2026، تتمثل في تسليم جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، مقابل راتب يصل إلى 90 ألف دولار.

وذكر حساب "فرونت أوفيس سبورتس"على منصة "إكس"، أن الوظيفة تحمل اسم "كبير مسؤولي الكأس"، حيث سيحصل الشخص المختار على فرصة الظهور في واحد من أكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم، إلى جانب حضور المباراة النهائية من داخل الملعب مع تذكرتين مجانيتين للنهائي المرتقب يوم 19 يوليو (تموز) المقبل.

ووفقاً للتفاصيل المعلنة، فإن المهمة الأساسية للفائز ستكون الدخول إلى أرضية الملعب بعد صافرة النهاية وتسليم جائزة رجل المباراة أمام ملايين المشاهدين حول العالم، في تجربة وصفت بأنها "وظيفة الأحلام" لعشاق كرة القدم.

كما أشارت الحملة الترويجية إلى أن مدة العمل الفعلية لا تتجاوز 90 دقيقة فقط، مقابل العائد المالي الضخم، ما أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ارتباط الوظيفة بأكبر حدث كروي عالمي.

ويُشترط في المتقدمين التفرغ الكامل يوم الأحد 19 يوليو (تموز)، إضافة إلى القدرة على التعامل مع الأجواء الجماهيرية والإعلامية المصاحبة للنهائي العالمي، بينما تتولى العلامة التجارية اختيار الشخصية الأنسب لتمثيلها في هذا الحدث التاريخي.

وتأتي الخطوة ضمن الحملات التسويقية المرتبطة ببطولة كأس العالم 2026، التي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً، وسط توقعات بأن تكون النسخة الأكبر جماهيرياً وتسويقياً في تاريخ البطولة.