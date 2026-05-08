"داي داي".. شاكيرا تعلن عن الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026

استعادت النجمة الكولومبية شاكيرا بريقها الرياضي بإعلانها رسمياً تقديم الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، والتي تحمل اسم "داي داي"، ويأتي هذا العمل بالتعاون مع النجم النيجيري بورنا بوي، ليمزج بين الإيقاعات اللاتينية والأفريقية في تجربة موسيقية مرتقبة.

وعبر حساباتها الرسمية، شوّقت شاكيرا جمهورها بمقطع فيديو تم تصويره في قلب ملعب "ماراكانا" الأسطوري بالبرازيل، مؤكدة أن موعد صدور الأغنية سيكون في 14 مايو الجاري.

وتأمل شاكيرا في تكرار النجاح الملحمي لأغنيتها التاريخية "واكا واكا" التي قدمتها في مونديال 2010 وظلت عالقة في الأذهان كأكثر الأناشيد الكروية تأثيراً.