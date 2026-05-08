جاتوزو مرشح لتدريب تورينو الموسم المقبل

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، أمس، أن المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، جينارو جاتوزو، من ضمن المرشحين لتدريب فريق تورينو، وأشارت التقارير إلى احتمالية أن يقدم تورينو عرضاً لجاتوزو لتدريب الفريق لمدة ثلاثة أعوام، علماً بأنه ليس المرشح الوحيد لتدريب الفريق، ولم يعمل جاتوزو منذ رحيله عن تدريب المنتخب الإيطالي، مطلع أبريل الماضي، بعد وقت قصير من الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، ولم يقم جاتوزو (48 عاماً) بتدريب أي فريق في الدوري الإيطالي منذ رحيله عن نابولي في 2021، ومنذ ذلك الحين تولى تدريب فرق فالنسيا في إسبانيا، ومارسيليا في فرنسا، وهايدوك سبليت في الدوري الكرواتي، وأخيراً المنتخب الإيطالي.