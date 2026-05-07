شجار في غرفة ملابس ريال مدريد يدخل فالفيردي المستشفى

انتهى شجار في غرفة ملابس نادي ريال مدريد الإسباني بين اللاعب الفرنسي أوريلين تشواميني والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، بدخول الأخير إلى المستشفى، اليوم الخميس، بعد تعرضه لكدمة قوية خلال الشجار تسببت في جرح استوجب نقله إلى المستشفى.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن إصابة فالفيردي لم تكن نتيجة ضربة من تشواميني، بل جاءت بشكل عرضي وغير متعمد، دون توضيح أسبابها، مبينة أن النادي فتح تحقيقاً بالحادثة.

وأضافت الصحيفة أن الخلاف بدأ نتيجة رفض فالفيردي مصافحة تشواميني صباح الخميس قبل بدء الحصة التدريبية، ما أدى إلى توتر الأجواء، قبل أن يتم اللاعبان خلافهما بشجار خطير في غرفة الملابس بعد نهاية التدريب.

وأشارت إلى تبادل اللاعبين للتدخلات العنيفة خلال الحصة التدريبية، خاصة من جانب فالفيردي، ما أدى في النهاية إلى انفجار غضب اللاعب الفرنسي.

وتدخل عدد من لاعبي الفريق لفض الشجار، وبعد الواقعة بدقائق عُقد اجتماع طارئ داخل غرفة الملابس بحضور خوسيه أنخيل سانشيز، الذي يشغل منصب المدير العام التنفيذي لنادي ريال مدريد.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن هذه الصدمات تؤكد تدهور العلاقات داخل الفريق في وقت حساس جداً بالنسبة للنادي.

وتعمل إدارة "الميرينغي" على وضع حد نهائي لهذه المشاكل والحد من تصاعد التوتر الذي يثير قلقا داخل النادي، غير أن الأجواء ما زالت مشحونة في "سانتياغو برنابيو" وسط انقسامات داخلية وشعور بأن الوضع سيستمر طويلاً.