رئيس فيفا: سأحضر نقانق ومشروب غازي لمن يشتري تذكرة نهائي المونديال بـ 2 مليون دولار

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إنه سيحضر نقانق ومشروبات غازية لأي شخص يشتري تذكرة نهائي كأس العالم، بـ2 مليون دولار.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن ارتفاع أسعار التذاكر للبطولة التي تقام هذا الصيف أثار انتقادات واسعة، ولكن إنفانتينو قال مازحاً إنه إذا تم بيع تذكرة بهذا السعر، فسوف يتولى بنفسه توصيل الطلب لضمان حصول المشجع على "تجربة رائعة".

وقال إنفانتينو: "إذا قام بعض الأشخاص بعرض تذاكر النهائي في سوق إعادة البيع مقابل مليوني دولار، فهذا أولاً لا يعني أن سعر التذكرة الأصلي كان مليوني دولار، وثانياً لا يعني أن هناك من سيشتري هذه التذاكر".

وتم عرض العديد من تذاكر البطولة للبيع بأسعار من 5 أرقام عبر منصة إعادة البيع الخاصة بالفيفا، بينما عرضت الشهر الماضي 4 تذاكر خلف المرمى لنهائي البطولة في نيوجيرسي بسعر يقارب 2.3 مليون دولار للتذكرة الواحدة.

ولطالما دافع إنفانتينو باستمرار عن أسعار التذاكر الخاصة بالبطولة، مؤكداً أنها تتماشى مع أسعار الأحداث الرياضية الأخرى في الولايات المتحدة.

وقال إنفانتينو في مؤتمر معهد ميلكن العالمي في بيفرلي هيلز: "في الولايات المتحدة، يسمح أيضاً بإعادة بيع التذاكر، لذلك إذا قمت ببيع التذاكر بسعر منخفض جداً، فستتم إعادة بيعها لاحقاً بأسعار أعلى بكثير".

وتابع: "وفي الواقع، رغم أن البعض يقول إن أسعار تذاكرنا مرتفعة، فإنها ما تزال تباع في سوق إعادة البيع بأسعار أعلى بكثير، وأكثر من ضعف السعر الأصلي".

وأكد: "25 بالمئة من تذاكر دور المجموعات يمكن شراؤها بأقل من 300 دولار".

واعتبر إنفانتينو أن هذا السعر يقارن بحضور "مباراة جامعية" في الولايات المتحدة، مضيفاً: "لكن هذه بطولة كأس العالم".