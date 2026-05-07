مواجهة حاسمة على لقب الدوري الأردني بين الفيصلي والحسين.. موعد المباراة والقناة الناقلة

تُحسم هوية بطل الدوري الأردني لكرة القدم لموسم 2025-2026 الجمعة (الساعة 20:45 بتوقيت الإمارات)، في مواجهة المتصدر الحسين إربد وملاحقه الفيصلي في المرحلة 27 الأخيرة من عمر المسابقة، وستبث المباراة على القناة الأردنية الرياضية.

ويسعى الحسين اربد للمحافظة على اللقب الذي توّج به في آخر موسمين، بينما يتطلع الفيصلي لفك عقدة التتويج بلقب الدوري الذي رفعه آخر مرة عام 2022 واستعادة أمجاده المحلية باعتباره أكثر الفرق تحقيقا للبطولات من ضمنها رقم قياسي في بطولة الدوري (35 مرة).

ولا يحتاج الحسين بقيادة المدرب الوطني أحمد هايل الذي تولى المهمة في 28 أبريل خلفا للبرازيلي ني فرانكو، لأكثر من التعادل (59 نقطة مقابل 56)، في حين يحتاج الفيصلي إلى الفوز ومعادلة الأرقام للتتويج لتفوّقه في المواجهات المباشرة (فاز الفيصلي ذهابا 1-0).

وقاد هايل فريق الحسين للتتويج باللقب في الموسم الماضي بعد فوزه على شباب الأردن 4-1 مستفيدا من تعادل الرمثا مع الوحدات 1-1 في المرحلة الأخيرة.

ولعب المدرب الوطني مؤيد ابو كشك دور المنقذ للفيصلي بعد سلسلة تعثرات بقيادة عبدالله ابو زمع.

وقاد ابو كشك الفيصلي في آخر 5 مباريات محققا الفوز 4 مرات، مقابل تعادل وحيد في غضون ثلاثة أسابيع.

لكن فريقه سيفتقد خدمات المدافع السوري محمد الحلاق بسبب تراكم الإنذارات، في حين يلعب الحسين بصفوف مكتملة.

وبعد هبوط السرحان رسميا، انحصر الصراع في البطاقة الثانية بين شباب الأردن الثامن (26 نقطة) والأهلي التاسع (24).

ويلتقي شباب الأردن الجمعة مع السرحان متذيل الترتيب في استاد عمان الدولي، والأهلي مع الوحدات (الثالث) في ملعب الملك عبد الله الثاني.

وسيكون التعادل كافيا لشباب الأردن (26 نقطة) لضمان البقاء، يينما لا بديل للأهلي (24) عن الفوز على الوحدات شرط خسارة شباب الأردن أيضا.

وتقام الخميس مباراتين في افتتاح المرحلة الأخيرة، فيلتقي الجزيرة مع السلط في استاد عمان الدولي، والرمثا مع البقعة في ملعب الحسن.