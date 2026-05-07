كأس آسيا 2027.. موعد القرعة والمستويات حسب التصنيف العالمي

تسحب السبت في السعودية (الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات)، قرعة كأس آسيا 2027 في كرة القدم التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى في تاريخها لتكون المضيف الرقم 16 في تاريخ البطولة.

ويأمل الأخضر السعودي في أن يصبح ثامن منتخب يتوج باللقب على أرضه إذا نجح في إضافة لقب رابع إلى ألقابه الثلاثة التي حققتها أعوام 1984 و1988 و1996، وهو إنجاز سيعادل به المنتخب السعودي الرقم القياسي لليابان كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب. وأحرزت قطر لقب النسخة الأخيرة على أرضها مطلع 2024، محتفظة بلقب 2019 الذي توجت به للمرة الأولى.

ومنذ مشاركته الأولى الناجحة عام 1984، لم يغب "الأخضر" عن أي نسخة من البطولة القارية، حيث يستهل مشاركته الثانية عشرة على استاد مدينة الملك فهد في الرياض، من خلال المباراة الافتتاحية المقررة في السابع من يناير 2027.

ويتسع الملعب لـ72 ألف متفرج، ويُعد الأكبر بين ثمانية ملاعب تستضيف مباريات البطولة، والتي تشمل أربعة أخرى في العاصمة، إضافة إلى ملعبين في جدة وملعب واحد في الخبر سيطلق عليه اسم أرامكو ستاديوم.

ولا تخلو قائمة المنتخبات المشاركة من الأسماء المألوفة لعشاق كرة القدم الآسيوية، حيث شارك 20 منتخبا من أصل 23 تم تأكيدهم في نسخة 2023.

ومن بينهم المنتخبان الأكثر مشاركة في النهائيات برصيد 16 مرة: إيران وكوريا الجنوبية. وقد حققت إيران هذا الرقم من خلال مشاركات متتالية، وهو رقم قياسي، كما تبقى المنتخب الوحيد الذي توّج باللقب ثلاث مرات متتالية (1968 و1972 و1976).

أما المنتخبات الثلاثة التي لم تشارك في النسخة السابقة فهي كوريا الشمالية والكويت وسنغافورة، حيث تعود آخر مشاركاتها إلى أعوام 2019 و2015 و1984 على التوالي. وقد يرتفع العدد إلى أربعة في حال تأهل اليمن، الذي كانت مشاركته السابقة في نسخة 2019.

ومن بين 24 منتخبا سيتنافسون على اللقب القاري، تم تأكيد مشاركة 23 منتخبا بعد سلسلة طويلة من التصفيات استمرت ثلاثة أعوام.

وسيُحسم المقعد الأخير بين لبنان واليمن، اللذين يلتقيان في الرابع من يونيو 2026 لتحديد المتأهل.

وسيتم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات، يضم كل منها ستة منتخبات، وذلك وفقا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) بتاريخ الأول من أبريل.

وبعد ذلك، سيتم سحب المنتخبات إلى ست مجموعات، تضم كل واحدة أربعة منتخبات، من المجموعة الأولى إلى السادسة.

ويشارك في القرعة نجوم بارزون يمثلون غرب وشرق آسيا، يتقدمهم السعودي سالم الدوسري والدولي الياباني السابق هيديتوشي ناكاتا.

ولضمان خوض السعودية المباراة الافتتاحية، تم وضع الدولة المضيفة في المركز الأول ضمن المستوى الأول، وستكون أول من يتم سحبه.

مستويات المنتخبات في القرعة

- المستوى الأول: السعودية (التصنيف العالمي: 61)، اليابان (18)، إيران (21)، كوريا الجنوبية (25)، أستراليا (27)، أوزبكستان (50).

- المستوى الثاني: قطر (55)، العراق (57)، الأردن (63)، الإمارات (68)، عُمان (79)، سوريا (84).

- المستوى الثالث: البحرين (91)، تايلاند (93)، الصين (94)، فلسطين (95)، فيتنام (99)، طاجيكستان (103).

- المستوى الرابع: قيرغيزستان (107)، كوريا الشمالية (118)، إندونيسيا (122)، الكويت (134)، سنغافورة (147)، لبنان (108)/اليمن (149).