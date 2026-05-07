توقيف 127 شخصاً وإصابات في باريس بعد تأهل سان جرمان إلى نهائي أبطال أوروبا

أوقف 127 شخصا في منطقة باريس الكبرى وأصيب 11 آخرين بينهم حالة خطيرة، إضافة إلى تعرض 23 عنصرا من الشرطة لإصابات طفيفة عقب أعمال شغب شهدتها العاصمة عقب تأهل باريس سان جرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، وذلك وفقا لما أفاد به وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز.

وشهدت باريس توترات وأعمال عنف بعد تأهل سان جرمان عقب إقصاء بايرن ميونيخ الألماني بتعادلهما 1-1 مستفيدا من فوزه ذهابا 5-4.

وقال نونيز في تصريحات لقناة "سي نيوز" وإذاعة "أوروبا 1": "تم توقيف 127 شخصا في منطقة باريس الكبرى، بينهم 107 داخل باريس. كما أُصيب 11 شخصا، أحدهم بجروح خطيرة نتيجة استخدام قذيفة نارية"، مؤكدا أنه "يدين بشدة" هذه الأحداث.

وعن نهائي دوري الأبطال الذي سيجمع سان جرمان بأرسنال الإنكليزي في 30 الجاري في بودابست، شدد نونيز على أن قوات الأمن ستتعامل "بالحزم نفسه" الذي أظهرته مساء الأربعاء، مضيفا "ستكون هناك تدخلات منهجية، ولن نتسامح مع أي تجاوزات".

وأشاد الوزير بسرعة تدخل قوات الشرطة خلال أحداث الأربعاء في باريس، مؤكدا أنه سيتم اعتماد خطة أمنية واسعة النطاق يوم النهائي.

كما أعرب نونيز عن استغرابه من إعلان نائب رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار "بشكل أحادي" إقامة منطقة للمشجعين في تلك الليلة، قائلا "عادة ما يتم التنسيق مع قائد شرطة باريس قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، وهو ما لم يحدث هذه المرة. سيتعين علينا معرفة المكان الذي ستُنظم فيه هذه المنطقة الجماهيرية".