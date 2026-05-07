10 شروط صادمة من مورينيو لتدريب ريال مدريد

كشفت صحيفة “إس دياريو” عن تفاصيل تتعلق بشروط المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للعودة إلى تدريب ريال مدريد، في حال رحيل ألفارو أربيلوا، الذي بات مستقبله محل شك بعد تراجع نتائج الفريق هذا الموسم، وخروجه من دوري أبطال أوروبا مبكراً أمام بايرن ميونخ، إلى جانب خسارة لقب الدوري الإسباني لصالح برشلونة.

وبحسب التقرير، فإن إدارة ريال مدريد دخلت في اتصالات مباشرة مع مورينيو خلال الفترة الماضية، حيث عُقد اجتماع عبر تقنية الفيديو بين رئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدرب البرتغالي، بحضور وكيل أعماله خورخي مينديز، في محاولة لبحث إمكانية عودته إلى سانتياغو بيرنابيو لقيادة المشروع الرياضي الجديد.

وأوضح المصدر أن المحادثات لم تصل إلى اتفاق نهائي، بعدما قدم مورينيو قائمة من الشروط الصارمة التي يعتبرها غير قابلة للتجزئة أو التفاوض، حيث أكد أن قبوله للمهمة مرتبط بالموافقة الكاملة عليها دون أي تعديل أو استثناء.

وتضمنت أبرز مطالب المدرب البرتغالي الحصول على عقد لمدة موسمين فقط، يمتد حتى عام 2028، مع رفض أي التزام طويل الأمد، إلى جانب اقتصار ظهوره الإعلامي على الجوانب الفنية، دون القيام بدور المتحدث الرسمي باسم النادي.

كما شدد مورينيو على منحه صلاحيات كاملة في اختيار التشكيلة، دون أي تدخل إداري، مع فرض مبدأ الثواب والعقاب داخل الفريق، بحيث يتم استبعاد أي لاعب لا يلتزم بالتعليمات مهما كان اسمه أو قيمته داخل النادي.

وطالب أيضاً بالاعتماد على طاقمه الفني الخاص بالكامل، مع إمكانية ضم ألفارو أربيلوا ضمن الجهاز المساعد، إضافة إلى إبعاد المعد البدني أنطونيو بينتوس، في ظل ما يراه مورينيو من ارتباطه بمشكلات بدنية وإصابات متكررة داخل الفريق.

ومن بين شروطه كذلك اعتماد نظام طبي يسمح بالحصول على رأي ثانٍ في تشخيص الإصابات، إلى جانب إعادة هيكلة واسعة للفريق تشمل رحيل عدد من اللاعبين الذين لا يتناسبون مع مشروعه الفني، مع تقديرات تشير إلى إمكانية استبعاد سبعة لاعبين.

وفي الجانب الإداري، طالب المدرب البرتغالي بأن يكون التواصل المباشر مع رئيس النادي فقط دون وجود وسطاء، إضافة إلى إلغاء الجولات الصيفية التجارية خارج أوروبا، خصوصاً في الولايات المتحدة وآسيا، بهدف تقليل الضغط البدني على اللاعبين خلال فترة الإعداد.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مورينيو وضع هذه الشروط في إطار حزمة واحدة غير قابلة للتجزئة، مؤكداً أن قبولها بالكامل هو الشرط الوحيد لبدء أي تعاون، وإلا فإن فكرة عودته إلى ريال مدريد ستبقى مستبعدة بشكل نهائي.

شروط مورينيو:

1. مدة العقد

يريد عقداً لمدة موسمين فقط، حتى 2028، دون التزام طويل أو قصير.

2. التواصل الإعلامي

يرفض لعب دور المتحدث باسم النادي، وسيقتصر حديثه على الأمور الفنية فقط.

3. حرية التشكيلة

لا يقبل أي تدخل في اختياراته، واللاعب غير الملتزم لن يشارك مهما كان اسمه.

4. الطاقم الفني الخاص

سيصطحب طاقمه بالكامل، مع إمكانية ضم ألفارو أربيلوا.

5. رحيل أنطونيو بينتوس

يشترط مغادرة المعد البدني بسبب مشاكل الإصابات في الفريق.

6. البروتوكول الطبي

فرض "رأي طبي ثانٍ" في تشخيص الإصابات لتفادي الأخطاء.

7. تصفية الفريق

مطالبة برحيل 7 لاعبين لا يتناسبون مع مشروعه.

8. التواصل مع الرئيس فقط

يريد التعامل مباشرة مع فلورنتينو بيريز دون وسطاء إداريين.

9. إلغاء الجولات الصيفية

يرفض الجولات التجارية في أميركا وآسيا لتجنب الإرهاق.

10. شروط غير قابلة للتفاوض

جميع النقاط تمثل حزمة واحدة، وأي رفض يعني انهيار