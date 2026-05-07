فينيسيوس جونيور يتسبب في غياب بريستياني عن الأرجنتين في كأس العالم

يواجه الجناح الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني احتمال الغياب عن أول مباراتين لبلاده في كأس العالم لكرة القدم حال اختياره ضمن التشكيلة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الدولي (فيفا) اليوم الأربعاء تمديد عقوبة إيقافه لست مباريات لتشمل المباريات الدولية بسبب تصرف مناهض للمثليين.

وكان الاتحاد الأوروبي (يويفا) فرض العقوبة على لاعب بنفيكا بعد اتهامه بتوجيه إهانة إلى مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور في مباراة ذهاب الملحق المؤهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في فبراير الماضي والتي فاز بها ريال مدريد 1-0.

وقال متحدث باسم الفيفا: "قررت لجنة الانضباط في الفيفا تمديد عقوبة الإيقاف لست مباريات، التي فرضها اليويفا على لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني، لتصبح سارية على المستوى الدولي".

وأضاف: "تم تمديد العقوبة وفقا للمادة 70 من قانون الانضباط الخاص بالفيفا".

ويعني هذا التمديد الدولي الذي جاء بناءً على طلب من اليويفا أن بريستياني سيغيب عن أول مباراتين للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم في حال اختياره ضمن التشكيلة.

وتشمل العقوبة مباريات مسابقات الأندية التي ينظمها اليويفا، إلى جانب المباريات الدولية الرسمية، لكنها لا تنطبق على المباريات الودية أو منافسات الدوري المحلي.

وكان اليويفا فرض في الأصل عقوبة إيقاف لست مباريات "بسبب سلوك تمييزي" منها ثلاث مباريات مع إيقاف التنفيذ.

ونفذ بريستياني بالفعل عقوبة إيقاف مؤقت لمباراة واحدة، إذ غاب عن مواجهة الإياب أمام ريال مدريد.

ولا يتمتع اللاعب، البالغ من العمر 20 عاماً، بخبرة دولية كبيرة، إذ خاض مباراة واحدة فقط بقميص المنتخب الأرجنتيني، عندما شارك كبديل في الدقائق الأخيرة من لقاء ودي أقيم في نوفمبر أمام أنغولا.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كأس العالم يوم 16 يونيو بمواجهة الجزائر في دور المجموعات قبل أن يلتقي مع منتخبي النمسا والأردن.