سان جرمان يُقصي بايرن ميونيخ ويبلغ النهائي الثاني توالياً

بلغ باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية توالياً والثالثة في تاريخه، بعدما عاد بتعادل من ميدان مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1-1 الأربعاء في إياب نصف النهائي، مستفيداً من انتصاره ذهاباً على أرضه 5-4.

افتتح نجم سان جرمان عثمان ديمبيلي، الحائز على الكرة الذهبية في 2025، التسجيل في الدقيقة الثالثة لفريقه الذي نجح بالحفاظ على تقدمه حتى الوقت بدلاً من الضائع، قبل إدراك الإنجليزي هارين كاين التعادل في الرمق الأخير (90+4).

ويلعب فريق العاصمة الفرنسية الباحث عن لقب ثان في تاريخه، في النهائي مع أرسنال الإنجليزي المتأهل على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني الثلاثاء، وذلك في العاصمة المجرية بودابست في 30 من الشهر الجاري.