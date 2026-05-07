إيقاف لاعب برشلونة السابق جيرار بيكيه شهرين

أُوقِف نجم دفاع برشلونة والمنتخب الإسباني سابقاً، جيرار بيكيه، لمدة شهرين في دوره كمالك لنادي أندورا في دوري الدرجة الثانية المحلي لكرة القدم، بسبب مشادة حامية مع الحكم.

ودخل رجل الأعمال، البالغ 39 عاماً والذي اعتزل اللعب عام 2022، في المشادة مع الحكم عقب خسارة فريقه أمام ألباسيتي 0-1، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، في دوري الدرجة الثانية، وكتب الحكم ألونسو دي إينا وولف، في تقرير المباراة، أن بيكيه، إضافة إلى أعضاء آخرين من الفريق بين إداريين ولاعبين، تهجموا على الطاقم التحكيمي.