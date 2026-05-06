قبل الكلاسيكو أمام برشلونة.. شجار بالأيدي بين ثنائي جديد في ريال مدريد

يعيش فريق ريال مدريد الإسباني أجواء مشحونة بالتوتر الشديد ظهرت بوضوح في أجواء التدريبات.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الثنائي فيدريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني تشاجرا بالأيدي بعد تلاسن حاد، وهو ما يوضح حالة التوتر التي تسيطر على أجواء غرفة الملابس بالفريق المدريدي.

وأضافت الصحيفة أن الواقعة بدأت بتدافع متبادل ومشادة كلامية حادة بين الثنائي في الملعب، واستمرت في غرفة الملابس بشكل مؤسف.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يعيش واحدة من أصعب فتراته هذا الموسم، وتزايد الانقسام مع ابتعاد الفريق عن المنافسة على الألقاب.

وقالت ماركا أيضًا "الخلافات بين اللاعبين واضحة، وبعض اللاعبين لا يتحدث مع الآخر، بينما يرفض ستة لاعبين التعامل مع المدرب ألفارو أربيلوا".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الواقعة تعد حلقة جديدة من الأزمات التي يعيشها الفريق المدريدي، وذلك بعد مشاجرة بين أنطونيو روديجر وألفارو كاريراس في الأسبوع الماضي، وأكدها كاريراس.

وذكرت أن هذه المشاكل تتزامن مع استعداد ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن برشلونة يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لحسم تتويجه باللقب رسميًا، وهو ما يعد سيناريو كارثيا لريال مدريد الذي يعيش موسمًا عامرًا بالأزمات والانقسامات الداخلية.