"فيفا": 26 لاعباً في القائمة النهائية للمنتخبات في مونديال 2026 والإعلان عنها 2 يونيو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة ​القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء أنه سيسمح لكل منتخب بضم ‌26 لاعباً ​في قائمته المشاركة في كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل، وهو نفس العدد الذي تم اعتماده في قطر 2022.

وقال فيفا عبر موقعه على الإنترنت إن الاتحادات المشاركة في البطولة التي تضم 48 منتخباً ⁠ستزوده بقائمة أولية تضم ما بين 35 و55 لاعباً، على أن يكون أربعة منهم حراس مرمى. وستُستخدم هذه القائمة المؤقتة لأغراض داخلية فقط ولن يتم نشرها.

وأوضح ‌أن القائمة النهائية ستضم بين 23 إلى 26 لاعباً بينهم ثلاثة حراس مرمى وسيتم الإعلان عنها في ‌الثاني من يونيو المقبل.

وأضاف فيفا في بيان "لا ‌يمكن استبدال أي لاعب في القائمة النهائية إلا ‌بلاعب من القائمة الأولية، ‌وذلك فقط في حال الإصابة الخطيرة أو المرض الشديد، على أن يتم ​ذلك في موعد ‌أقصاه قبل ​24 ساعة من المباراة الأولى لمنتخبه ⁠في كأس العالم 2026.

ويمكن لأي منتخب من المنتخبات المشاركة الإعلان عن قوائمهما في أي وقت لكنها لا ⁠تعتبر رسمية إلا بعد اعتمادها في الثاني من يونيو.