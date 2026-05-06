بعد مشادة قصيرة.. نيمار وروبينيو جونيور يعيدان الهدوء إلى سانتوس

قدّم النجم نيمار اعتذارا علنيا إلى زميله الشاب في نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم، روبينيو جونيور، بعدما صفعه خلال حصة تدريبية، وأظهر اللاعبان تصالحهما خلال مباراة أقيمت الثلاثاء.

وكان سانتوس قد أعلن الإثنين فتح تحقيق عقب المشادة بين النجم البالغ 34 عاما ونجل روبينيو مهاجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق.

وقال نيمار للصحافيين بعد تعادل سانتوس 1-1 مع ريكوليتا في باراغواي «إذا كنتم تريدون اعتذارا أمام الصحافة، فها هو. كنت قد اعتذرت بالفعل له ولعائلته. لقد تجاوزت الحدود».

وبحسب الصحافة البرازيلية، وقعت المشادة لأن أفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل لم يستسغ أن يُراوغه زميله الشاب البالغ 18 عاما خلال حصة تدريبية الأحد.

وأكد روبينيو جونيور الثلاثاء بعد المباراة أن نيمار صفعه، لكنه شدد على أن الحادثة طويت «كل شيء تمّ حلّه».

وأضاف «إنه وضع أزعجني لأن نيمار مثلي الأعلى منذ الطفولة... تحدثت مع والديّ وأنا أقبل اعتذاره».

وخلال اللقاء، سجّل نيمار هدف سانتوس واحتضن روبينيو جونيور أثناء الاحتفال.

وقال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق للصحافيين «إنه فتى أحبه كثيرا، وأكّن له مودة خاصة. هذا يحدث في كرة القدم، تتشاجر مع صديقك، مع أخيك».