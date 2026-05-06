القضية رقم 16 تضرب الزمالك في توقيت خطير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، عن عقوبة جديدة بإيقاف القيد في نادي الزمالك، بسبب قضايا تتعلق بمستحقات مالية متأخرة، ليرتفع عدد القضايا المسجلة ضد النادي إلى 16 قضية، بحسب موقع "القاهرة 24" المصري.

وتأتي العقوبة في وقت صعب للغاية على النادي المصري الذي ينافس بقوة على لقب الدوري وكأس الكونفدرالية الإفريقي، إذ بات بحاجة إلى نقطة واحدة من الجولة الاخيرة للبطولة للتتويج المحلي، فيما تنتظره مباراة ذهاب الدور النهائي مع مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري السبت المقبل.

وتعود قضية الزمالك الأخيرة إلى مستحقات متأخرة لصالح نادي أوليكساندريا، تتعلق بالقسط الثالث من صفقة نجم الفريق خوان بيزيرا، بعد تأخر النادي في السداد، لتنضم القضية رقم 16 إلى سلسلة القضايا السابقة لعدم دفع مستحقات سابقة لنجوم ارتدوا القميص الأبيض يتقدمهم: اللاعب التونسي فرجاني ساسي، المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، والسويسري كريستيان غروس، إلى جانب أندية مثل سانت إتيان وشارلوروا الفرنسيان.

يذكر أن المستحقات تقدر بملايين الدولارات، في وقت يعاني الزمالك أزمة مالية خانقة.