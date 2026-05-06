نيمار يضرب ابن روبينيو.. الأزمة وصلت القضاء وتطورات جديدة بشهادة اللاعب الصغير (فيديو)

أثار النجم البرازيلي نيمار جدلاً واسعاً في بلاده بعدما صفع زميله في فريق سانتوس روبينيو جونيور (ابن الأسطورة السابق روبينيو) بسبب مراوغته له خلال التدريبات ما اعتبره نيمار إهانة له كلاعب كبير في الفريق.

وانتشر مقطع فيديو يظهر نيمار وهو يعتدي على ابن روبينيو في مشهد غير رياضي لاقى استياء كبيراً من الجماهير البرازيلية والعالمية التي بدورها تعاطفت مع اللاعب الصغير وطالبت بضرورة معاقبة نيمار الذي يفترض أن يكون قدوة للمواهب بدلاً من مهاجمتها لأسباب غير منطقية.

“Neymar Jr”



Porque acaba de filtrarse el video de Neymar agrediendo a Robinho Jr en pleno entrenamiento pic.twitter.com/CMr2tfjY02 — Tendencias IA (@porqueTTIA) May 5, 2026

وكانت أول ردة فعل من جانب ابن روبينيو ووكيل أعماله أن صعّد الموقف بالذهاب إلى القضاء للحصول على حقه رسمياً، ولكنه سرعان ما تراجع عنها بعد اعتذار مباشر وصريح من نيمار.

ونقلت شبكة "إي إس بي إن" عن روبينيو جونيور تصريحات توضح حقيقة الواقعة وآخر تطورات الأزمة، إذ اتسم اللاعب بالعقلانية، وقال: "بالطبع انزعجت فهو مثلي الأعلى منذ الصغر وأحبه كثيرا وأول هدية أهداني إياها كانت قميصا عندما كنت في الثامنة من عمري بكيت كثيرا حينها وما زلت احتفظ به حتى اليوم".

وأوضح: "تفاقم الموقف أكثر مما ينبغي حتى لو كان مخطئا فقد اعتذر بالفعل وكان شجاعا بما يكفي للاعتراف وكنت شجاعا بما يكفي لكي أتحدث معه والآن كل شيء على ما يرام يقول الناس الكثير من الأشياء الغير صحيحة ومن المحزن ان يصل الأمر إلى ذلك الحد انا احبه جدا وقد تحدثنا بالفعل وتم حل كل شيء".

وتابع: "كان الإخطار خارج نطاق القضاء لحظة غضب مني ومن مديري وكانت لحظة شعور أكثر من التفكير كان من الأفضل عدم نشره على وسائل الإعلام والتسبب بالضجة لأن كل شيء تم حله.. لقد تحدثت مع كلا والديّ وسيقوم الموظفون بسحب الإخطار. نعم أنا أقبل الإعتذار وهذا طبيعي جميعنا نخطئ وانا كذلك صدرت مني اخطاء في مرات عديدة".

واختتم: "هذا ما حدث بالفعل (الصفعة) لكنه اعتذر حينها لقد اعتذر عدة مرات لي وانا بالفعل أقبل اعتذاره".

يذكر أن روبينيو جونيور يصعد بسرعة السهم في الملاعب البرازيلية وتطور إمكاناته الفنية لاسيما أنه تفوق على نيمار نفسه خلال التدريبات في تحدي تنفيذ الضربات الحرة المباشرة.