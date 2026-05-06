طريقة التقديم في وظيفة الأحلام.. شاهد جميع مباريات كأس العالم مجاناً وأحصل على 50 ألف دولار

تستعد شبكة فوكس لمنح أحد محظوظي كرة القدم وظيفة أحلامه بعد الإعلان عن منصب "كبير مشاهدي كأس العالم"، والذي يأتي براتب قدره 50,000 دولار.

ذكرت صحيفة ديلي ميل أنه قبل انطلاق كأس العالم 2026 هذا الصيف، تعاونت "فوكس سبورت" وقناة "فوكس وان" مع موقع التوظيف "إنديد" لإطلاق هذا الدور الجديد والمذهل، حيث تجري حالياً عملية بحث على مستوى البلاد للعثور على المرشح المثالي.

وقالت: "سيتسلم "الموظف" المختار مبلغ 50,000 دولار ببساطة مقابل الاسترخاء ومشاهدة جميع مباريات كأس العالم الـ 104 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من داخل كابينة مشاهدة صُممت خصيصاً في قلب "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك.

يتضمن أحد متطلبات الوظيفة الانغماس في كل دقيقة من كل مباراة طوال فترة البطولة التي تستمر 39 يوماً، من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

إلى جانب مشاهدة المباريات وسط آلاف الزوار والسياح في "تايمز سكوير"، ويجب على "كبير المشاهدين" أيضاً صناعة ومشاركة محتوى اجتماعي من داخل كابينة المشاهدة طوال فترة البطولة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن روبرت غوتليب، رئيس التسويق في FOX Sports قوله: "ستكون بطولة كأس العالم هذه تاريخية، وتتطلب توظيفاً تاريخياً مماثلاً".

كيفية التقديم وردود أفعال الجماهير

ستستخدم شبكة "فوكس" تقنيات منصة "إنديد" للعثور على أفضل شخص لهذا الدور، ويتم تشجيع المرشحين المحتملين على تحديث ملفاتهم الشخصية على الموقع والتقديم قبل ما يزيد قليلاً عن شهر من انطلاق البطولة.

وبمجرد الكشف عن هذه الفرصة الوظيفية الغريبة الإثنين الماضي، تسابق المشجعون للتسجيل، حيث سأل أحدهم عبر منصة X: "أين يمكننا التقديم؟"، بينما كتب آخر: "أنا سأفعل ذلك بالفعل، أرجوكم ادفعوا لي"، وعلق ثالث قائلاً: "سيكون شرفاً لي، جسدي وعقلي مستعدان".

تنطلق البطولة عندما تلتقي المكسيك (المستضيف المشارك) مع جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية للمجموعات في 11 يونيو.

وتخوض كندا والولايات المتحدة مبارياتهما الأولى في المجموعات في اليوم التالي ضد البوسنة والهرسك وباراغواي على التوالي.

وستقام المباراة النهائية الكبرى في ملعب "ميتلايف" بنيوجيرسي في 19 يوليو.