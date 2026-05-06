نيمار يقع ضحية مراوغة من نجل روبينيو

فتح نادي سانتوس البرازيلي تحقيقاً داخلياً في مشادة وقعت بين نجمه نيمار، ونجل المهاجم السابق روبينيو، خلال حصة تدريبية، وفق ما أعلن أول من أمس.

ووفق الصحافة المحلية إن نيمار لم يكن راضياً عن وقوعه ضحية لمراوغة من روبينيو جونيور، الموهبة البالغ 18 عاماً، خلال تدريب، الأحد الماضي، وذكرت بعضها أن روبينيو جونيور، نجل اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وميلان الإيطالي، يتهم نيمار بتوجيه إهانات له وصفعه خلال المشادة التي أعقبت المراوغة. وأبلغ محامو روبينيو جونيور النادي أنهم يدرسون فسخ عقد المهاجم الشاب، في حال عدم اتخاذ أي إجراء بحق الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، وفق موقع «غلوبو إيسبورتي».