قمة نارية في «ميونيخ» نحو نهائي أبطال أوروبا

بعد ثمانية أيام فقط من مواجهة الذهاب الاستثنائية في العاصمة الفرنسية باريس، يتجدد الصدام بين بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان، الساعة 23:00 مساء اليوم، على ملعب أليانز أرينا، في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان الفريقان قدما واحدة من أكثر مباريات الدور قبل النهائي إثارة في تاريخ البطولة على ملعب حديقة الأمراء، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان 5-4، في أعلى مباراة تهديفياً في تاريخ هذا الدور.

وتألق ثلاثي باريس الهجومي المكون من عثمان ديمبلي وديزيري دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا.

مدرب بايرن فينسنت كومباني، الذي تابع اللقاء من المدرجات بسبب الإيقاف، شاهد فريقه يستقبل خمسة أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال لأول مرة منذ 31 عاماً، وهو رقم سلبي يثير القلق قبل الإياب.

التاريخ لا يصب أيضاً في مصلحة الفريق الألماني، إذ خسر بايرن مباراة الذهاب في قبل النهائي الأوروبي 10 مرات من قبل، وتم إقصاؤه في تسع منها، ولم ينجح في العودة سوى مرة واحدة فقط موسم 1981-1982.

كما أن تعادله الأخير 3-3 في الدوري الألماني أمام هايدنهايم زاد من المخاوف، حيث يعيش الفريق أسوأ سلسلة نتائج له هذا الموسم، بعدما فشل في تحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين لأول مرة.

في المقابل، يرى لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، أن الانتقادات الموجهة للدفاع مبالغ فيها، ورفض وصف المباراة بأنها دليل على ضعف دفاعي، مؤكداً أن مثل هذه المواجهات الكبيرة تفرض إيقاعاً هجومياً عالياً.

ويملك باريس سجلاً قوياً في الأدوار الإقصائية، إذ تأهل في 36 من أصل 43 مواجهة بنظام الذهاب والإياب بعد الفوز في المباراة الأولى، ونجح في 14 من 17 مرة، عندما كان الفوز بفارق هدف واحد.

لكن مهمة الحفاظ على الشباك نظيفة أمام بايرن في ميونيخ تبدو صعبة، خصوصاً أن الفريق الألماني فاز في خمس من آخر ست مواجهات على أرضه ضد باريس، وسجل خلالها 15 هدفاً.

على مستوى الأرقام، يقترب الفريقان من تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بدوري الأبطال، والمسجل باسم برشلونة (45 هدفاً موسم 1999-2000)، حيث سجل باريس 43 هدفاً، وبايرن 42 حتى الآن.

من ناحية التشكيلة، لا يعاني بايرن إصابات جديدة، ومن المتوقع عودة نجومه الأساسيين، مثل مانويل نوير، وجوشوا كيميتش، وهاري كين الذي يعيش فترة تألق لافت، حيث يسعى لتسجيل هدفه في المباراة السابعة على التوالي في دوري الأبطال، بعد أن أصبح أول لاعب إنجليزي يسجل في ست مباريات متتالية في البطولة.

في المقابل، تلقى باريس سان جيرمان ضربة قوية بإصابة أشرف حكيمي، الذي سيغيب لأسابيع عدة، بينما سيحاول وارن إيمري تعويض غيابه دفاعياً.

كما يحتاج كفاراتسخيليا إلى هدف واحد فقط ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد مع باريس في دوري الأبطال، والذي يتقاسمه حالياً مع زلاتان إبراهيموفيتش.