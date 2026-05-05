حكم مباراة الزمالك وسموحة يتعرض إلى حادث قبل انطلاق المواجهة

كاد حادث مروري مفاجئ أن يُربك انطلاقة مباراة الزمالك وسموحة المقامة مساء اليوم ضمن مباريات الدوري المصري، بعدما تعرّض حكم تقنية الفيديو (VAR) لحادث بسيارته أثناء توجهه إلى ملعب اللقاء، قبل ساعات قليلة من صافرة البداية.

ورغم الموقف الطارئ، نجح طاقم التحكيم في تجاوز الأزمة سريعًا، حيث تدخل الحكم الرئيسي ومساعدوه واصطحبوا حكم الفيديو معهم إلى الملعب، ليصل الطاقم كاملًا في الموعد المحدد دون أي تأخير، وسط جاهزية كاملة لإدارة المباراة.

وأكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عبر بيان نشر على حساب الاتحاد المصري في موقع «إكس» أن الحالة الصحية لجميع أفراد الطاقم مستقرة، ولا توجد أي إصابات تعوق إدارة اللقاء، مشددة على أن المباراة ستقام في موعدها بشكل طبيعي.

وفي المقابل، تحركت اللجنة برئاسة أوسكار رويز سريعًا للاطمئنان على طاقم التحكيم، من خلال اتصالات مباشرة للتأكد من جاهزيتهم البدنية والنفسية، خاصة في ظل حساسية المرحلة الحالية من الدوري والصراع المشتعل على اللقب.

ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه أهمية كل مباراة مع اقتراب الحسم، ما يفرض تركيزًا كبيرًا على جميع التفاصيل، سواء داخل الملعب أو خارجه.