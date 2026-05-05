سلوت يرفض عرضاً لتدريب أياكس أمستردام ويتمسك بالبقاء مع ليفربول

رفض آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عرضا لتدريب أياكس أمستردام الهولندي، معربا عن رغبته في الاستمرار بمنصبه، وفقا لصحفي هولندي موثوق فيه.

وتم تعيين سلوت مدربا لليفربول في صيف عام 2024 بعد رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب، حيث يرتبط بعقد مع النادي العريق حتى عام 2027.

وتوج المدرب الهولندي بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع ليفربول، في العام الماضي، إلا أن الفريق عانى من موسم ثان مخيب للآمال تحت قيادته، وخرج من المنافسة على لقب المسابقة قبل أشهر.

ورغم اقتراب ليفربول من إنهاء الموسم ضمن المركز الخمسة الأولى بترتيب الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، فإن ذلك لا يغني عن حقيقة أن سلوت بحاجة لتقديم أداء أفضل.

وكشف الصحفي الهولندي المعروف مايك فيرفيج أن نادي أياكس أمستردام استفسر عن آرني سلوت، الذي أبلغ العملاق الهولندي برغبته في البقاء مع ليفربول حاليا.

ويتولى أوسكار جارسوا منصب المدير الفني المؤقت لأياكس حاليًا، بعد تعيينه في مارس 2026، ويحتل فريق العاصمة الهولندية المركز الرابع حاليا في ترتيب الدوري الهولندي برصيد 55 نقطة من 32 مباراة.

وقال فيرفيج في بودكاست (كيك أوف) التابع لصحيفة (دي تليغراف): «لقد علمت مجددا أنهم استفسروا أيضا عن آرني سلوت. لا يزال سلوت ملتزما تماما بمنصبه، فهو سيستمر في ليفربول».

أضاف فيرفيج «فهمت أن سلوت ليس متحمسا للانتقال إلى أياكس في هذه المرحلة من مسيرته التدريبية».

ويأتي قرار سلوت (47 عاما) بالبقاء في ليفربول بعد أن ذكرت عدة تقارير أن مجموعة (فينواي) الرياضية، مالكة النادي، قررت الإبقاء على المدرب رغم خيبة الأمل التي مني بها الفريق هذا الموسم.