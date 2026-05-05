فودين ومانشستر سيتي يتفقان على تمديد العقد حتى 2030

يعتزم فيل فودين تمديد عقده مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بعد توصله لاتفاق مبدئي بشأن عقد جديد في ملعب (الاتحاد)، وفقا لتقرير صحفي اليوم الثلاثاء.

واستعان اللاعب الدولي الإنجليزي بخدمات رافايلا بيمينتا، وكيلة أعمال زميله النرويجي إرلينج هالاند، لإدارة هذه المفاوضات الحاسمة وضمان مكانه في الفريق لسنوات قادمة.

ويستعد فودين (25 عاما) لتوقيع عقد جديد لمدة أربع سنوات، يمدد إقامته مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2030 على الأقل.

ووفقا لصحيفة (ذا أثليتيك) البريطانية، سيحل هذا الاتفاق الجديد محل عقده الحالي، الذي كان من المقرر أن ينتهي في عام 2027، ويتضمن خيار تمديد إضافي لمدة 12 شهرا.

وبينما لا تزال الإجراءات النهائية جارية، فإن اللاعب والنادي متفقان تماما على مواصلة شراكتهما الناجحة، وفقا للمصدر ذاته.

أوضحت الصحيفة البريطانية أن فودين استعان بوكيلة الأعمال العالمية الشهيرة بيمينتا لإدارة المفاوضات مع النادي، حيث تولت الوسيطة البرازيلية، المسؤولة عن مصالح هالاند، جميع المفاوضات لضمان انعكاس إسهامات خريج الأكاديمية في بنود عقده الجديد.

وبدأت رحلة فودين مع مانشستر سيتي في مع فريق البراعم تحت 9 سنوات، ومنذ ذلك الحين تطور ليصبح أحد أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ النادي الحديث.

منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره، سجل فودين 110 أهداف وصنع 66 هدفا في 365 مباراة، محققا رصيدا هائلا من الألقاب.

ويتضمن سجل فودين بالفعل ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة لحصوله أيضا على لقب دوري أبطال أوروبا، مما رسخ مكانته كلاعب محوري تحت قيادة المدير الفني الإسباني جوسيب جوارديولا.