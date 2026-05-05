الزمالك وبيراميدز والأهلي.. تعرف إلى مواعيد مباريات الحسم في الدوري المصري

تدخل بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 مراحلها الحاسمة، مع اشتداد الصراع على اللقب بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، في سباق مفتوح لا يقبل أي تعثر، قبل جولتين فقط من نهاية مرحلة التتويج.

وتشهد المنافسة تقارباً كبيراً في النقاط، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة متساوياً مع بيراميدز، بينما يأتي الأهلي ثالثاً برصيد 47 نقطة، ما يجعل الجولات المتبقية بمثابة “نهائي مفتوح” قد يُحسم في اللحظات الأخيرة.

ويخوض الزمالك مواجهة مهمة أمام سموحة اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، على ملعب برج العرب، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، قبل أن يختتم مشواره بملاقاة سيراميكا يوم 15 مايو على استاد القاهرة، في لقاء قد يكون حاسماً في تحديد بطل المسابقة.

أما الأهلي، فيواجه إنبي اليوم الثلاثاء 5 مايو ضمن الجولة السادسة، في تمام الساعة 9:00 مساءً يتوقيت الإمارات، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة المصري البورسعيدي يوم الجمعة 15 مايو، في لقاء يُنتظر أن يكون فاصلاً في سباق اللقب أو المراكز النهائية.

في المقابل، يواصل بيراميدز الضغط بقوة، حيث يلتقي مع سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء 5 مايو، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، قبل أن يخوض مواجهته الأخيرة أمام سموحة يوم الجمعة 15 مايو، في اختبار قد يحدد مصيره في المنافسة على اللقب.

ومع تبقي جولتين فقط، تبقى كل الاحتمالات واردة في سباق الثلاثي، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية بطل الدوري في واحد من أكثر المواسم إثارة.