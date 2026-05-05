ميسي يجذب الأنظار في ميامي مرتدياً ساعة رولكس نادرة قيمتها مليون دولار

خطف الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الأنظار خلال تواجده في سباق "جائزة ميامي الكبرى" للفورمولا 1، ليس فقط بحضوره الطاغي، بل بساعة استثنائية من طراز "رولكس" أثارت ضجة واسعة بين عشاق الموضة والمقتنيات الثمينة.

قال موقع "أكتي فووت" إن ميسي، الذي يجمع بين البساطة في الشخصية والفخامة في الاختيارات، ظهر بساعة Cosmograph Daytona Rainbow، وهي نسخة نادرة لا تتوفر في الكتالوغات التقليدية للعلامة التجارية، مما يعكس ذوقه الرفيع ومكانته كأحد أبرز أيقونات الرياضة في العالم.

وذكر أن هذه الساعة تعد تحفة فنية وهندسية، حيث يقدر خبراء السوق قيمتها بنحو مليون دولار أميركي.

وتتميز بهيكل خارجي بقطر 40 ملم مصنوع من ذهب "إيفروز" عيار 18 قيراطاً، وهو مزيج ذهبي خاص تنفرد به رولكس. ما يميز هذا الإصدار هو "الإطار" المرصع بـ 36 حجر ياقوت (سافير) مقطوعة بدقة متناهية لتشكل تدرجاً لونياً يحاكي ألوان قوس قزح، مما يمنحها بريقاً لا يخطئه لون.

ولم تتوقف الفخامة عند حدود الإطار الملون، بل امتدت لتشمل تفاصيل دقيقة زادت من قيمة الساعة وجماليتها، حيث تم ترصيع الهيكل والميناء بـ 56 قطعة من الألماس النقي. ويأتي اختيار ميسي لهذا الموديل بالتحديد ليؤكد عشقه للساعات التي تجمع بين الطابع الرياضي الكلاسيكي لخط "دايتونا" وبين الفخامة الفائقة التي تلائم الأحداث العالمية الكبرى مثل سباقات الفورمولا 1 في مدينة ميامي النابضة بالحياة.