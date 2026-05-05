صفقة مدوية.. بوكا جونيورز يغازل نيمار

تترقب جماهير كرة القدم العالمية صفقة قد تكون الأبرز في تاريخ القارة اللاتينية، حيث كشفت تقارير صحافية عن رغبة نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور.

ونقلت صحيفة فوت ميركاتو عن نظيرتها "أوليه" الشهيرة، أن إدارة النادي تضع نيمار كأولوية قصوى بمجرد انتهاء رحلته مع سانتوس في ديسمبر المقبل، ليصبح متاحاً بالمجان في صفقة انتقال حر قد تغير موازين القوى في كرة القدم الأميركية الجنوبية.

وتسعى إدارة بوكا جونيورز من خلال هذه الخطوة إلى بناء "فريق أحلام" حقيقي في ملعب "لا بومبونيرا"، يجمع بين مهارة نيمار وسحر النجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وقالت إن الهدف من هذا الثنائي المرعب هو استعادة أمجاد النادي على المستوى القاري والمنافسة بشراسة على لقب "كوبا ليبرتادوريس"، وهو الحلم الذي يراود جماهير النادي العريق منذ سنوات طويلة، ويرون في نيمار القطعة الناقصة لتحقيقه.

وتبقى التساؤلات قائمة حول مدى نجاح هذه الصفقة وتأثيرها على المشهد الرياضي، خاصة وأن نيمار سيمثل غريم البرازيل التقليدي في عقر دارهم. فهل يرتدي "الساحر" قميص "الأزرق والذهب" الشهير ويهز شباك الخصوم في "لا بومبونيرا"؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف الحقيقة، لكن الأكيد أن مجرد التفكير في هذا الانتقال قد أشعل حماس عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان.

وعلى الجانب الدولي، يراقب مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي "ساحر السامبا"، حيث وجه رسالة واضحة للنجم البرازيلي مفادها أن أبواب "السيليساو" للمشاركة في المونديال القادم لا تزال مفتوحة أمامه.

ومع ذلك، اشترط أنشيلوتي ضرورة استعادة نيمار للياقته البدنية الكاملة وجاهزيته بنسبة 100%، وهو ما قد توفره له الجولات القادمة في الدوري.