عرض هندي مشترك مع ديزني لبث مباريات كأس العالم مقابل 20 مليون دولار

قد لا يتمكن الملايين من عشاق كرة القدم في الدولتين الأكثر سكاناً في العالم من مشاهدة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق الشهر المقبل، بسبب حالة جمود حول حقوق البث في الهند، وعدم صدور قرار رسمي في الصين.

ففي الهند، عرض مشروع مشترك بين ريلاينس وديزني بقيمة 20 مليون دولار مقابل حقوق بث كأس العالم 2026، وهو جزء بسيط من المبلغ الذي يطلبه الفيفا، ما لم يكن مقبولاً من الاتحاد الدولي للعبة.

فخلال بطولات كأس العالم السابقة، بما في ذلك نسختي 2018 و2022، كان تلفزيون الصين المركزي حصل على الحقوق قبل وقت طويل، وبدأ ببث مواد ترويجية وإعلانات ممولة من الرعاة قبل أسابيع من انطلاق البطولة.

وشكلت الصين 17.7 بالمائة والهند 2.9 بالمائة من إجمالي الوصول العالمي للبث التلفزيوني التقليدي خلال بطولة 2022. كما شكل البلدان معاً 22.6 بالمائة من إجمالي الوصول العالمي للبث الرقمي لتلك النسخة من كأس العالم.

وتنطلق نهائيات 2026 في 11 يونيو، ما يترك بالكاد خمسة أسابيع لإتمام الصفقة، وتجهيز البنية التحتية للبث، وبيع المساحات الإعلانية.

بالنسبة للهند، سعى الفيفا في البداية إلى الحصول على 100 مليون دولار مقابل حقوق بث نسختي كأس العالم 2026 و2030.

وعندما عُرضت كأس العالم آخر مرة في الهند عام 2022، حصل الذراع الإعلامي لريلاينس (وكان آنذاك شركة مستقلة) على حقوق البث مقابل نحو 60 مليون دولار. وتم الإعلان عن هذه الصفقة قبل نحو 14 شهرا من انطلاق البطولة في قطر. وقد جذبت البطولة أكثر من 110 ملايين مشاهد عبر المنصات الرقمية التابعة له.

ومنذ ذلك الحين، شكلت ريلاينس وديزني مشروعاً مشتركاً ليصبح قوة مهيمنة في مشهد الإعلام والبث في الهند، ويؤكد عرض 20 مليون دولار المقدم لفيفا حجم القوة التفاوضية التي تمتلكها المجموعة الهندية.

وقال أحد المصادر إن الفيفا خفض بشكل كبير المبلغ الذي يطلبه مقارنة بمبلغ 100 مليون دولار، لكنه لم يكن متحمس لرقم 20 مليون دولار الذي عرضته ريلاينس.

ووفقا لمصادر، يعتقد مشروع ريلاينس-ديزني، الذي أنفق مليارات الدولارات على حقوق بث لعبة الكريكيت، أن كأس العالم سيحظى بنسبة مشاهدة أقل في الهند، نظراً لإقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث ستُبث معظم المباريات بعد منتصف الليل في الهند.