بايرن ميونيخ يواجه سان جيرمان بقميص جديد

يرتدي لاعبو نادي بايرن ميونيخ الألماني زي الموسم الجديد 2026-2027 للمرة الأولى، خلال مواجهة ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، غداً، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، ويتميّز القميص الأساسي الجديد للنادي البافاري بتصميم كلاسيكي يجمع بين الخطوط الحمراء الفاتحة والداكنة مع كتابة باللون الأبيض، ويدخل رجال المدرب البلجيكي، فينبيت كومباني، المواجهة المرتقبة أمام حامل اللقب بهدف التعويض، بعد الهزيمة المثيرة التي أصيبوا بها في لقاء الذهاب بباريس بنتيجة (4-5)، وعلى الجانب الآخر يرتدي فريق بايرن للسيدات الزي الجديد للمرة الأولى، يوم السبت المقبل، خلال استضافة فريق آينتراخت فرانكفورت.