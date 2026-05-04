سلوك مبابي يهز أركان ريال مدريد قبل "كلاسيكو الكبرياء" أمام برشلونة (فيديو)

هزّ سلوك النجم الفرنسي كيليان مبابي أركان نادي ريال مدريد، وضاعف من حجم السخط الجماهيري ضده بعدما استغل فترة الراحة من إصابته العضلية بقضاء رحلة بحرية مع صديقته الممثلة الإسبانية إيستر إكسبوزيتو في مدينة كالياري الإيطالية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مبابي حصل على إذن من النادي لقضاء فترة راحة قصيرة، إلا أن سفره إلى كالياري برفقة الممثلة الإسبانية أثار استياء إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز، خصوصاً أن توقيت الرحلة جاء في مرحلة حساسة من الموسم وقبل أيام على مباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن "سلك مبابي أدى إلى توتر العلاقة بين مبابي وزملائه في غرفة ملابس الفريق".

وكان مبابي قد غاب عن مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول، الأحد، في "الليغا" والتي فار فيها الفريق الملكي 2-0.

ويأتي غصب جماهير ريال مدريد من مبابي بعدما وجدت اللاعب الفرنسي غير مكترث للفريق مطالبين بضرورة التعامل مع الفريق بجدية خصوصاً أن "الميرينغي" سيواجه برشلونة الأحد، وفي حال انتهت المواجهة بالتعادل فإن برشلونة سيحسم اللقب رسمياً قبل نهاية الدوري بثلاث جولات وهو ما يخشاه جمهور الريال التي ترغب في الحفاظ على الكبرياء وعدم منح البارسا فرصة التتويج بالبطولة في الكلاسيكو تحديداً، وإن كان إعلان فوز النادي الكاتالوني مسألة وقت.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 88 نقطة متأخر بفارق 10 نقاط كاملة عن برشلونة قبل 4 جولات على نهاية "الليغا"، كما أن الريال خرج هذا الموسم من كل البطولات خالي الوفاض من كل الألقاب.