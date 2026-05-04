بعد 3 مواسم في «الثانية».. شالكه يعود للدوري الألماني

بعد ثلاثة مواسم في الدرجة الثانية، أعاد فوز شالكه على ضيفه فورتونا دوسلدورف 1-0، عملاق الكرة الألمانية إلى دوري الأضواء «بوندسليغا».

ويُعد شالكه، الفائز بلقب الدوري الألماني سبع مرات، من بين الأندية الأكثر جماهيرية في أوروبا، ولا يتفوق عليه في ألمانيا من حيث عدد الأعضاء المنتسبين سوى بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، مع أكثر من 200 ألف عضو.

في عام 2021 هبط شالكه للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، كان حينها مثقلاً بالديون، فجاء الهبوط في حقبة جائحة «كوفيد-19» أكثر قسوة من الناحية المالية، وبعد عودة سريعة إلى دوري الأضواء، سقط شالكه مجدداً، لكن هذه المرة لم تكن العودة بين الكبار سريعة.