على طريقة لامين جمال.. المصري حمزة عبدالكريم "بطل الدوري الإسباني" (فيديو)

سجل الموهبة المصري حمزة عبدالكريم ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى مونتكارلو، وقاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني للشباب 4-0، على طريقة الموهبة الفذة لامين جمال الذي سحر الأنظار في انطلاقته السابقة مع "البلوغرانا" وبات قريباً جداً من حسم لقب "الليغا" على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد.

وسجل نيل فيسينس الهدف الأول لبرشلونة (9)، قبل أن يحرز حمزة عبدالكريم ثلاثية في الدقائق (16، 27 و31) واللافت أن كل أهداف النجم المصري تحققت بالرأس.

— Hayder (@hay23DS) May 3, 2026

يذكر أن حمزة عبد الكريم التحق ببرشلونة بداية العام الحالي على سبيل الإعارة قادما من الأهلي المصري حتى 30 يونيو 2026، مع خيار الشراء في نهاية الموسم، ويقدم اللاعب مستويات مميزة تعكس قيمته الفنية وإمكانية مواصلة مشواره مع النادي الكاتالوني.