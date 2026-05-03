الفيصلي يشعل الدوري الأردني بهدف "قاتل".. وحالات إغماء في قمة العودة للحياة (فيديو)

أشعل الفيصلي الدوري الأردني لكرة القدم بفوزه المثير على الرمثا بنتيجة 3-2، الأحد، في ستاد عمان الدولي، ضمن الجولة الـ26 من دوري المحترفين، ليؤجل حسم اللقب إلى مباراته في الجولة الأخيرة أمام الحسين إربد "المتصدر".

وكان الفيصلي البادئ بالتسجيل، إذ تقدم بهدفي مجدي العطار (14) ومحمد الحلاق (33)، قبل أن تشهد المباراة تحولاً دراماتيكياً عندما أدرك الرمثا التعادل عبر مؤمن الساكت (37)، ومعتصم الزعبي (50)، إلا أن الضربة القاضية جاءت في لحظة تاريخية عن طريق مهند خير الله صاحب هدف الفوز القاتل (90)، والذي أعاد الحياة لأصحاب القمصان الزرقاء بالمنافسة على اللقب حتى الرمق الأخير.

وبعد تسجيل الفيصلي الهدف الحاسم والثمين تعرّض عدد من مشجعيه إلى حالات إغماء عقب نهاية المباراة، ولكن الطريف أن معالج النادي الخصم "الرمثا" حضر إلى جانب رجال الدفاع المدني وأجروا الإسعافات اللازمة في موقف إنساني يعكس روح كرة القدم الأردنية، ما دفع النادي الفيصلي عبر منصاته إلى تقديم الشكر إلى مسعف نادي الرمثا على تعاونه ومساهمته الفاعلة، وتقدمت الإدارة بأمنيات الشفاء والسلامة الدائمة لجماهيرها.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 56 نقطة متأخر بفارق 3 نقاط أمام الحسين إربد، ما يعني أن لقب الدوري الأردني انحصر بين "الكبيرين" وسيتحدد البطل في الجولة الأخيرة الخميس المقبل.

من جهته، واصل الحسين إربد انتصاراته وهزم السرحان 2-0 بهدفي يوسف أبو جلبوش "صيصا" (7)، ورزق بني هاني (41)، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة، أما صاحب المركز الثالث الوحدات فسقط في فخ التعادل مع السلط 1-1، ليصبح رصيده 51 نقطة خارج حسابات المنافسة على اللقب الذي حققه للمرة الأخيرة عام 2020.

حسابات اللقب.. فيصلاوية أم لـ"غزاة الشمال"

يحتاج الحسين إربد "غزاة الشمال" بقيادة مدربه الوطني الجديد أحمد هايل إلى نقطة واحدة فقط من المباراة الأخيرة أمام الفيصلي ليتوج باللقب رسمياً للمرة الثالثة على التوالي، فيما يسعى الفيصلي الملقب بـ"الزعيم" إلى إحباط آمال أصحاب القمصان الصفراء، واستعادة لقب الدوري الغائي عن خزائنه منذ عام 2022 وهو صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز (35 لقباً).

ترتيب الدوري الأردني بعد الجولة قبل الأخيرة

الحسين إربد: 59 نقطة

الفيصلي: 56 نقطة

الوحدات: 51 نقطة

الرمثا: 45 نقطة

السلط: 33 نقطة

الجزيرة: 30 نقطة

البقعة: 28 نقطة

شباب الأردن: 23 نقطة

الأهلي: 21 نقطة

السرحان: 6 نقاط